Felipe Simas é internado com doença no olho | A TARDE

Nesta quinta-feira, 25, o ator Felipe Simas foi hospitalizado devido a uma condição nos olhos. Na unidade de saúde, o artista compartilhou um vídeo nas redes sociais e expressou uma mensagem reflexiva.

"Ontem recebi uma notícia muito boa de trabalho. Amanhã faço 31 anos. E hoje eu estou aqui. As incertezas da vida me aproximam mais de Deus. Palavras do caminho, como 'Seja forte e corajoso... Em tudo dai graças... Estejam firmes na fé', iluminam meus passos e aliviam meus pensamentos", escreveu.

Ana Sang, mãe de Felipe Simas, informou à Quem que o filho teve um problema no olho, procurou um médico para avaliação e precisou ser internado. Apesar disso, o ator não está em risco no momento e encontra-se bem.

“Felipe sentiu um desconforto na visão do olho direito, com mudança de cor e uma mancha na visão. Após uma consulta com a oftalmologista, foi solicitada uma ressonância que confirmou a Neurite Óptica. O neurologista solicitou mais exames, e ele precisou ser internado para investigação”, explicou Ana Sang.