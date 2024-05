Fila andou? Deniziane é vista 'agarrada' com suposto affair em festa | A TARDE

Após viver um affair com Matteus no BBB 24, Deniziane foi flagrada aos beijos com um rapaz durante uma festa nesta terça-feira, 30. O momento foi compartilhado por meio de uma live feita pelos amigos da ex-BBB.

Nas imagens, Anny aparece com braço no pescoço dele e, em outro momento, eles estão se beijando. Recentemente, a mineira comentou sobre o relacionamento que tinha com Alegrette no confinamento.

"Não tem como me arrepender sem saber o futuro. Eu agi com o que eu sentia naquele momento. Não tenho nenhuma rixa com ela [Isabelle] e nem com ele. Não me pronunciei antes para não atrapalhar o jogo dos dois", afirmou a fisioterapeuta.

Anny também contou que ainda não teve oportunidade de conversar com Matteus desde que o reality terminou. "Cumprimentei eles e ainda não tivemos tempo de conversar", concluiu.