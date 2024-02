Fila andou! MC Guimê é visto aos beijos com loira em show em SP | A TARDE

Durante um show de carnaval no Centro Esportivo do Tietê, na noie desta terça-feira, 13, em São Paulo, o funkeiro MC Guimê foi fotografado aos beijos com uma loira. No local teve apresentações de Jorge e Mateus e Wesley Safadão. Guimê chegou de mãos dadas na companhia da moça e de seguranças, que tentavam impedir as fotos.

Ele não era visto publicamente com nenhuma mulher desde o término do casamento com Lexa, que assumiu o namoro com o ator Ricardo Viana no final do ano.