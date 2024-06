Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt pede para remover sobrenome do pai | A TARDE

Uma das filhas dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt,Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, entrou com um pedido na Justiça para remover o sobrenome “Pitt” do seu nome.

Shiloh apresentou uma petição no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles no último dia 27, quando completou 18 anos, informou o Los Angeles Times.

Nascida em Swakopmund, na Namíbia, Shiloh é a terceira filha mais velha do ex-casal de Hollywood. Os seus irmãos são Maddox, Pax, Zahara e os gêmeos Knox e Vivienne.

Angelina Jolie pediu o divórcio de Brad Pitt em setembro de 2016. Os atores ficaram juntos a partir de 2004 e se casaram oficialmente em agosto de 2014. Após se separarem, dois anos depois, entraram com ações judiciais um contra o outro, por causa de divergências sobre seus empreendimentos comerciais e propriedades compartilhadas, incluindo uma vinícola na França, informou o Times.

Alguns dos irmãos de Shiloh também abandonaram publicamente o sobrenome do pai nos últimos anos. Em um vídeo compartilhado pela Essence em 2023, Zahara se apresenta como membro da irmandade Alpha Kappa Alpha no Spelman College como “Zahara Marley Jolie”.

Já Vivienne, de 15 anos, ocultou o sobrenome "Pitt" em seu crédito no novo musical “The Outsiders”, que Angelina produziu.

