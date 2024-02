Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly recebe declaração de amor | A TARDE

No mês do Valentine's Days, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, a filha de Carla Perez e Xanddy, a cantora Camilly Victoria de 22, recebeu uma declaração de amor feita pela namorada Daze, de 24 anos de idade.

"É oficialmente a temporada do amor! Mostre o seu amor!", escreveu Daze, em seus Stories do Instagram, com uma selfie da namorada diante do espelho.

O post teve muita repercussão já que as duas raramente compartilham imagens juntas nas redes sociais.

Camilly Victoria e Daze | Foto: Reprodução Redes Sociais