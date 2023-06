Filha de Gugu é detida após invadir casa nos Estados Unidos

A filha de Gugu Liberato, Marina, foi presa após invadir uma propriedade em Los Angeles, nos Estados Unidos. O caso aconteceu em 2020, mas só veio à tona na quinta-feira, 1º.

Na ocasião, a filha do apresentador, morto em 2019, teria sido flagrada dentro da casa de uma mulher desconhecida, após participar de uma festa a convite de um amigo.

Segundo informações do site Em Off, que teve acesso ao Boletim de Ocorrência, os policiais acusaram Marina de ter “entrado numa residência privada localizada na Royal Estades Boulevard sem a autorização ou permissão da proprietária". A dona do imóvel seria patroa da mãe do amigo dela, que trabalha limpando casas da região.

Marina alegou que o amigo havia convidado diversas pessoas para a propriedade. Na época, a jovem foi levada para o Conselho Consultivo da Justiça [Justice Advisory Council, em inglês], que é um centro para jovens sob custódia por suposto ato delinquente, e depois, liberada.

Marina Liberato é irmã gêmea de Sofia Liberato, ambas filhas do apresentador Gugu com Rose Miriam di Matteo. Elas são irmãs mais novas de João Augusto Liberato.