Filha de Roberto Justus é diagnosticada com leucemia | A TARDE

A influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário e apresentador Roberto Justus, divulgou nesta quinta-feira, 25, que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda (LMA).

Por meio do Instagram, ela publicou um vídeo explicando que está internada em São Paulo, realizando a primeira fase do tratamento contra a doença.

"Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. E o nome assusta, tudo assusta. Mas estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida. As coisas foram muito rápidas, até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, não saí mais", disse.

Ela declarou também que já iniciou a quimioterapia na unidade de saúde. A influenciadora tem três filhos e afirmou que está vivendo os "piores dias da vida" depois de descobrir a doença, mas revelou estar confiante na recuperação.

"Minha vida virou de cabeça pra baixo, mas tenho certeza que ela vai virar de volta. [...] Sei que não vai ser fácil, mas estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, os meus médicos. Me deram muita confiança. Falaram que são altas as chances de cura. Peguei muito no começo”.

Recentemente, o pai de Fabiana, Roberto Justus, precisou passar por um tratamento de câncer na bexiga. Ele comentou na publicação da filha afirmando que está torcendo pela recuperação dela, mesmo sem poder estar presente no hospital.

"Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo!", respondeu.