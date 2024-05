Filha de Simony posta foto na academia e impressiona por perda de peso | A TARDE

Filha da cantora Simony, a atriz Aysha Benelli, de 20 anos, impressionou nas redes sociais após compartilhar, nesta quarta-feira, 1º, uma foto onde aparece treinando no espalho da academia.

No clique, ela aparece com look fitness preto e sem maquiagem. Em story anterior, ela reagiu a comentários que elogiavam seu físico, em especial, pernas e quadríceps, após emagrecer 35 quilos recentemente.

Após arrancar suspiros dos seguidores, a atriz brincou com a situação. "O elogio que eu sempre esperei (risos). Vocês me iludindo super", escreveu ela.

Aos nove anos, Aysha interpretou Laura na novela infantil Carrosel, do SBT — ao lado de nomes como Larissa Manoela, Maisa e Jean Paulo Campos. Recentemente, ela passou por um processo de reeducação alimentar e contou ter emagrecido mais de 35 quilos após sofrer bullying na escola.