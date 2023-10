Filha de Viih Tube e Eliezer já tem mais de R$ 1 milhão na conta | A TARDE

Embora tenha apenas seis meses de idade, Lua, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, já possui uma conta bancária “de milhões”, literalmente. Segundo a influenciadora, a bebê já faturou mais de R$ 1 milhão com campanhas publicitárias e o dinheiro já está guardado em uma poupança própria em nome da pequena.

“Ontem, eu contei no PodPah que todo o dinheirinho que a Lua (ganha quando) participa de publicidades comigo vai para uma continha dela. Muita gente ficou tipo: "Nossa, sério?" Sim, gente, não são todos os pais que fazem isso, mas é o correto”, começou Viih, nos stories do Instagram.

A ex-BBB se mostrou preocupada, mas também aliviada com a fortuna da filha. ”A Lua já tem R$ 1 milhão. Juro por Deus. Na parte dela da publicidade, ela já tem tudo isso, gente. Como vou explicar isso tudo para ela quando tiver discernimento, gente? Vou ter de ter uma educação financeira para a minha filha, ela já vai nascer com muitos privilégios. Isso me preocupa e me conforta”, disse Viih.

“Já estou guardando todo o dinheiro dela, de tudo o que ela faz [...] Quando ela tiver discernimento, vai saber que existe aquele dinheiro ali”, completou.