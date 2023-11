Filha esclarece ‘sumiço’ de Silvio Santos: "Não é o mesmo" | A TARDE

Filha do primeiro casamento de Silvio Santos, de 92 anos, e mãe do ator Tiago Abravanel, 36, a artista plástica Cíntia Abravanel, 60, explicou, em entrevista ao podcast Christina PodTudo, comandado pela apresentadora Christina Rocha, no YouTube, o porquê do apresentador estar afastado das câmeras.

“Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: ‘Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói’. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho”, contou.



Na ocasião, Cíntia lamentou que boa parte dos telespectadores não entenda o processo natural que seu pai está enfrentando. “Ele tem [quase] 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. As pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos [tal qual se conhece e se recorda] não existe mais”.



Além disso, afirmou que aprova a passagem de bastão do comando do SBT para sua irmã Daniela Beyruti. “Tem alma nova no SBT, com cara nova, cabeças novas. E é importante fazer isso com ele vivo.”