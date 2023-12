Filhas de Ivete Sangalo dançam com a mãe durante show no Maracanã | A TARDE

As gêmeas Marina e Helena, com 5 anos, brilharam no show de sua mãe, a cantora Ivete Sangalo, na quarta-feira, 20, no Maracanã. As meninas, que assistiam a apresentação nos ombros de parentes, surpreenderam o público ao subir no palco para dançar com Ivete ao som de 'Se Saia'.

Em entrevista ao Gshow, o marido de Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady, falou sobre a participação das filhas no show. "Antigamente, elas não aguentavam por causa do sono. Mas hoje, não. Conseguiram dormir à tarde e vieram assistir à mãe", declarou. O filho mais velho da cantora, Marcelo Cady, de 14 anos, também esteve presente no evento, mas preferiu curtir o show ao lado do público.

Veja o vídeo:

🚨 ALERTA FOFURA 🚨 As filhas da Ivete cantando e dançando no palco com ela! 😍🤏 #Ivete30NoMultishow pic.twitter.com/pAkfalQBcv — Multishow (@multishow) December 21, 2023