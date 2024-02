Filho de Ana Hickmann processa a própria mãe e a Record TV; entenda | A TARDE

O filho de Ana Hickmann está envolvido em uma ação contra a própria mãe, movida pelo advogado de Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora.

A defesa de Correa está processando a Record e Ana por difamação, alegando que a emissora utilizou um canal de televisão para o difamar por 52 minutos. A ação busca direito de resposta e uma indenização de R$ 15 milhões.

Além disso, a ação destaca que tanto Alexandre quanto seu filho Alezinho foram vítimas de alienação parental.

O advogado Enio Martins Murad afirma que Alexandre foi condenado pela sociedade antes mesmo de ser indiciado pela polícia, devido à entrevista de Ana Hickmann.

"Eu acreditava que o Alezinho ia apaziguar o casal, porque o casal, antes do Alezinho, já vivia alguma turbulência em razão de que a Ana Hickmann sempre trabalhou muito e deixava a família em segundo plano. E o Alezinho surge no contexto de o casal ter uma vida melhor, não só ficar voltado pro trabalho".

Ele lamenta a situação, destacando que já defendeu o casal no passado e ressalta que o empresário está sendo prejudicado e não possui recursos para sua defesa, necessitando de apoio jurídico.

O advogado alega que as acusações de Ana Hickmann foram planejadas, sugere a premeditação do ocorrido e destaca a solicitação de anulação do segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, argumentando que houve irregularidades na documentação.