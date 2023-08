Filho de Andressa Urach revela quanto ganha para gravar vídeos da mãe

Arthur Urach, filho de Andressa Urach, falou quanto ganha fazendo fotos e vídeos da mãe, que decidiu voltar a prostituição. A modelo, que tinha mudado de vida ao se tornar religiosa, tem feito sucesso nas plataformas adultas.

"Ganho 10% do que ela faz, é grana. R$ 60 mil. Estou ganhando muito dinheiro, por que vou me arrepender? Podem falar o que quiser, pelo amor de Deus, o importante é o que está caindo na minha conta. A nossa relação é muito de parceiros, de amigos, melhores amigos. Não é só a minha mãe, é a minha melhor amiga, a gente conversa de tudo, sexo, tudo, tudo", disse Arthur conforme a Revista Marie Claire.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Arthur disse que leva as críticas como piada e que não se importa com a opinião alheia, já que nasceu nesse meio. A parceria dos dois é motivo de orgulho para o jovem de 18 anos, que segundo ele, vê a mãe bem mais tranquila atualmente do que antes quando frequentava a igreja.

De acordo com a Marie Claire, Andressa afirma que foi Arthur quem deu força para seu retorno ao universo de conteúdo adulto. Segundo Andressa, a decisão aconteceu em um momento de dificuldade financeira e nunca foi vergonha entre mãe e filho. "Eu amo a vida sexual e estamos bem, estamos felizes", disse Andressa, ao afirmar que pode se aposentar aos 70 anos.