Filho de Gal fica com casa de R$ 5 milhões; viúva vai para a Justiça

Morta em novembro de 2022, a cantora Gal Costa deixou uma casa avaliada em R$ 5 milhões para seu único filho, Gabriel. O jovem, que agora completou 18 anos, poderá decidir o que fazer com o imóvel localizado no Jardim Europa, em São Paulo. A informação é do jornal Extra.

Viúva de Gal, Wilma Petrillo, que tem sido alvo de acusações de assédio moral e golpes contra a cantora, tenta na Justiça, desde março deste ano, garantir uma ponta como herdeira e provar que viveu uma união estável.

A reportagem aponta, entretanto, que o patrimônio de Gal pode estar completamente comprometido, já que a artista é alvo de processos trabalhistas movidos por ex-funcionários, que ainda acusam Wilma de assédio moral. Além disso, a cantora baiana ainda tinha dívidas e se desfez de imóveis de luxo em Trancoso e Petrópolis.

A união de décadas só foi de conhecimento público após a morte da cantora, no final do ano passado. Antes disso, Gal também se relacionou com a atriz Lúcia Veríssimo. Já Gabriel, seu único filho, foi adotado pela artista.