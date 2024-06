Filho de Ivete se forma em escola bilíngue de Salvador

A cantora Ivete Sangalo em formatura do filho mais velho, Marcelo Sangalo Cady - Foto: Reprodução| Redes sociais

Nesta quinta-feira, 13, a cantora Ivete Sangalo celebrou a formatura do filho mais velho, Marcelo Sangalo Cady, de 14 anos, no ensino fundamental da escola onde estuda. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma foto beijando seu primogênito e declarou seu amor.

"Meu amor, minha vida, meu filho. Novos passos e a minha torcida será sempre sua. Muito aprendizado, muitas novas experiências e desafios. Estou ao seu lado, certa de que suas conquistas serão gigantes como você", escreveu.

Marcelo é aluno de uma tradicional escola bilíngue em Salvador. No começo do ano o adolescente revelou que pretende seguir os passos da mãe na música. Ele já tem algumas músicas prontas e pretende lançá-las com outros artistas.

Nas redes sociais os internautas comemoraram a conquista Cady: “Amor de titia! Menino BRILHANTE! Nosso príncipe, nosso amor”, disse Cynthia Sangalo, a irmã da cantora.

“A gente viu ontem na barriga”, comentou internauta que surpresa com a evolução de Marcelo.

Os fãs não limitaram os elogios para o filho de Ivete Sangalo: "Parabéns Marcelinho , você é um menino maravilhoso humano que você continue com essa riqueza interior que você tem”, completou outra.