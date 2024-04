Filho de Marcello Novaes afirma ser versátil: "Não tem mistério" | A TARDE

Filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, o ator e cantor Pedro Novaes está ingressando também no mundo da moda, arriscando modelagem em fotografia e passarelas.

"Eu quero me arriscar, me conhecer. Eu estou bem disposto. Eu sinto que estou em uma fase da saúde mental, de corpo, muito boa, Então eu me sinto assim, forte. Quando você se dedica não tem mistério", contou o artista em entrevista ao portal Heloísa Tolipan.

"Quando eu entro para fazer uma cena, eu chego no set com o texto decorado. Se eu sei que vou fazer um show, tudo foi ensaiado. Quando eu estiver na passarela, vou estudar cada movimento. Eu vou saber qual o melhor jeito de andar. Não precisa de tanta ansiedade", seguiu o artista.

Sua versatilidade artistica reflete em sua inquietação humana. "Eu descobri também que o meu corpo não aguenta ficar numa coisa só. Porque eu acabo me saturando. Então, eu preciso ter várias frentes. E eu fico feliz que são no meio artístico, porque é o melhor universo. Eu amo ter um problema para resolver, e artista bate de frente com um monte de problemas. E essas coisas fazem a gente evoluir na nossa arte. Eu estou fazendo minha vida, criando o meu pequeno império. A gente é o que a gente quiser ser".

Por fim, ele pontua ter expectativas de fomentar marcas e a arte do país e de suas origens.

"Quero que estejam em ascensão por causa dos representantes desse meio. A gente está falando da moda nacional de uma forma muito maneira, que o mercado é diferente do que eu já conhecia antes. Eu quero fazer parte da fomentação de marcas brasileiras, para que sejam internacionalmente conhecidas".