Filho ganha R$ 60 mil para filmar conteúdo adulto de Andressa Urach | A TARDE

Filho de uma das maiores produtoras de conteúdo adulto do Brasil, Arthur Urach ganha R$ 60 mil para filmar cenas de sexo da mãe, Andressa Urach. Ele não esclareceu, porém, se esse é um valor mensal ou por conteúdo produzido



“Recebo 10% do que ela ganha, são R$ 60 mil. Estou ganhando muito dinheiro, por que eu me arrependeria? Podem falar o que quiserem, pelo amor de Deus, o importante é o que está caindo na minha conta”, disse Arthur ao programa Fofocalizando, do SBT.

Os vídeos de Andressa são publicados na plataforma adulta Privacy. Arthur disse ainda que tem uma boa relação com sua mãe. “Onde quer que ela vá, eu vou junto, seja como câmera, às vezes para gravar os conteúdos dela, ou para passear em um parque. Sempre somos nós dois”, afirmou.