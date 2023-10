Filipe Ret revela ter enfrentado vício em álcool e cocaína | A TARDE

O rapper Filipe Ret revelou que já foi viciado em álcool e drogas. Em entrevista ao jornal Extra, o cantor contou que foi usuário de cocaína por dois anos e só fazia shows sob o efeito de bebidas alcoólicas.

“Eu só subia no palco depois de beber e eu bebia muito. Mas perdi o prazer nisso. Eu odeio ficar bêbado, odeio gente bêbada perto de mim, me repele e eu era 100% desse mundo, tudo era cerveja e cigarrinho. Aí fui para cocaína e foram dois anos cheirando. Me afundando e para sair também foi difícil, embora o álcool tenha sido mais”, explicou Ret.

Além disso, o cantor também está na luta para se livrar do vício contra o cigarro. “O pior de todos. Estou há dois meses sem fumar e isso é difícil demais. Tem amigos que ficam impressionados comigo, porque muitos achavam que eu não ia dar em nada”, afirmou em entrevista ao jornal Extra