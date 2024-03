Fim do romance? Dado Dolabella faz mistério sobre namoro com Wanessa | A TARDE

Dado Dolabella revelou que está incerto sobre o status de seu relacionamento com Wanessa Camargo. O ator respondeu de forma evasiva quando questionado se ainda estavam juntos, após a expulsão da cantora do BBB 24 no último fim de semana. Ele mencionou breves conversas por telefone após a saída de Wanessa do confinamento.

"Já conversamos. Ela está bem, com os filhos e a família, cercada pelo amor necessário. O tempo é o melhor remédio, como costumo dizer. Ele é o senhor do destino e resolve todas as coisas", afirmou Dolabella em entrevista ao Portal Leo Dias, enquanto estava em um aeroporto nesta terça-feira, 5.

Ao ser questionado sobre seus sentimentos em relação à desclassificação de Wanessa, Dolabella admitiu que estava sentindo o impacto. "É difícil. Nos acostumamos a vê-la ali todos os dias. Mas estamos seguindo em frente", resumiu. Quando a jornalista perguntou se eles ainda estavam juntos, Dolabella se mostrou constrangido. "Não consigo te responder isso", admitiu ele. Ele não conseguiu garantir se o namoro continuaria quando se encontrassem pessoalmente. "Pode ser [que sim]", resignou-se.

Segundo Zilu Godoi, mãe de Wanessa Camargo, a filha e Dolabella não estão mais juntos. "Ela não está com Dado, e tudo que ele fala na internet é em benefício dele, ele não está pensando nela, e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada", revelou ela em comentários feitos em um perfil de fofocas no Instagram.

Segundo o jornal Extra, ela vetou a presença de Dolabella em seu condomínio em São Paulo e ameaçou chamar a polícia caso ele aparecesse.

"É claro que as coisas não estão bem, mas vão melhorar, tenho certeza disso. Estamos aqui dando todo o carinho e amor para ela, todos já estão trabalhando. A vida continua, seguimos em frente. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, e Ele age conforme o que é melhor para nós", concluiu Zilu, em seu Instagram.