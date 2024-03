Fim? Integrantes do RBD não se falam mais, diz jornalista | A TARDE

Um dos mais adorados grupos musicais, o RBD pode ter terminado, mais uma vez. Isso porque os integrantes da banda mexicana, conhecida por sua origem na série de televisão "Rebelde", deixaram de se falar devido a questões financeiras.

Durante a transmissão do programa de entretenimento mexicano "Con Permiso" na terça-feira, 12, a jornalista Martha Figueroa divulgou informações sobre a atual situação dos artistas. Segundo a apresentadora, o racha no quinteto ocorreu após o término da turnê mundial da banda em 2023, intitulada "Soy Rebelde Tour 2023", que incluiu oito shows no Brasil.

Ela destacou ainda que Christian Chávez é o único membro que ainda mantém contato com todos os outros integrantes.

Rumores sobre possíveis desavenças entre os membros da banda já circulavam nas redes sociais desde o último sábado, coincidentemente, no aniversário de Maite Perroni, uma das integrantes do RBD. Os fãs notaram uma mensagem considerada "curta e fria" enviada por Anahí, outra integrante do grupo, para Maite, que foi posteriormente apagada.

Até o momento, nenhum dos integrantes se manifestou oficialmente sobre o assunto.

A passagem da "Soy Rebelde Tour 2023" pelo Brasil ocorreu em novembro de 2023, com o grupo realizando oito shows no país após uma pausa de 15 anos. Durante essas apresentações, o RBD trouxe a estrutura original da turnê, oferecendo performances de mais de duas horas e incluindo os maiores sucessos de sua carreira. A turnê foi um sucesso de público, com mais de um milhão de fãs disputando ingressos online e um total de 440 mil espectadores presentes nos oito shows, sendo 46 mil apenas no primeiro dia.

Durante os shows, o grupo prestou homenagens ao público brasileiro, utilizando figurinos com as cores da bandeira nacional e incluindo momentos especiais, como Christian Chávez cantando parte da música "Voando pro Pará", de Joelma.

Apesar do sucesso da turnê, houve contratempos durante a passagem pelo Brasil. Dulce Maria foi diagnosticada com bronquite durante os shows em São Paulo, mas continuou se apresentando, enquanto Anahí precisou se ausentar temporariamente devido a uma infecção renal, retornando para o último show.

Uma ausência notável durante a turnê foi a de Alfonso Herrera, conhecido por interpretar Miguel na série, que optou por não participar da tour para focar em sua carreira como ator.