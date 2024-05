Fim! Mani Rego apaga todas as fotos com Davi das redes sociais | A TARDE

A empresária Mani Rego jogou a última pá de terra sobre a sua relação amorosa com Davi Brito. A cozinheira e agora influencer apagou todas as fotos ao lado do campeão do BBB 24 na madrugada desta terça-feira (30).

De 215 publicações, Mani apagou 108 posts relacionados ao ex-namorado Davi. Apesar de ter excluído as publicações com fotos ao lado de dele, Mani Rego deixou os dois vídeos onde conta como o ex-casal se conheceu. O post é intitulado 'Uma História de Amor' e foi publicado antes da final do BBB 24.

>>Davi é flagrado com mulher misteriosa em condomínio; saiba quem é

>>Entrevista de Davi no “Altas Horas” não foi ao ar; saiba motivo

Vale lembrar que Davi também apagou as publicações ao lado de Mani, incluindo dois posts onde pedia desculpas para a ex e que ela anunciou o fim do relacionamento, quando o brother baiano pisou os pés em Salvador como campeão do BBB 24.

Desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, Davi tem aproveitado para curtir com a família, além de estar participando de diversos programas da Rede Globo. Davi estava em uma casa luxuosa em Manaus com a mãe Elizângela e a irmã.