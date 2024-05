Entrevista de Davi no “Altas Horas” não foi ao ar; saiba motivo | A TARDE

A polêmica entrevista em que o campeão do BBB 24 Davi Brito concedeu ao “Altas Horas”, da TV Globo, não foi ao ar no último sábado, 27. Um trecho do momento foi vazado pelo portal LeoDias e nele o baiano falou sobre o fim do namoro com Mani Rêgo. Segundo ele, a ex-namorada “não respeitou seu momento”.

Segundo uma matéria também publicada pelo site de Leo Dias, se antecipou e divulgou o trecho na íntegra nas redes sociais. Com a liberação do trecho, muitos viram como uma estratégia para preservar Davi, além de divulgar o conteúdo próprio.

Diante disso, a TV Globo resolveu adiar a exibição da entrevista para o próximo sábado, 4. A entrevista no “Altas Horas” entrará na estratégia de divulgação do novo documentário do campeão do BBB 24, “Davi, um cara comum da Bahia”, no Globoplay. A produção será lançada no dia 8 de maio, quatro dias depois da entrevista.