Davi desabafa sobre relação com Mani: "Fofoca para tirar o meu valor" | A TARDE

Campeão do Big Brother Brasil 24 (BBB 24), Davi Brito marcou presença neste domingo, 28, no programa Domingão com Huck e falou sobre as últimas polêmicas envolvendo o nome dele e, principalmente, da ex-namorada Mani Reggo.

"Sei que essa polêmica toda, que todo mundo está comentando sobre minha vida pessoal, particular, que só cabe a mim resolver, precisava de um tempo depois que saí do BBB para raciocinar o que estava acontecendo com a minha vida aqui fora", disse o ex-motorista de aplicativo.

De acordo com o baiano, o burburinho criado em torno dele tem a finalidade de diminuí-lo publicamente. No entanto, ele garantiu que será a mesma pessoa que foi dentro do reality show.

"Toda essa polêmica que está acontecendo é fofoca para tirar o meu valor. Acho que é um movimento: 'O Davi acertou tanto no programa, que vamos bater para acabar nele, até deixá-lo em depressão'. Mas não vão conseguir tirar isso de mim, porque a mesma pessoa bem posicionada e forte que fui no BBB serei aqui fora", pontuou..