Tia Má opina sobre namoro de Davi: "Entender o que motivou o fuxico" | A TARDE

A jornalista e escritora, Tia Má, marcou presença na Bienal do Livro que acontece no Centro de Convenções, em Salvador, no bairro da Boca do Rio. Em conversa com o Portal A TARDE, neste sábado, 27, ela falou a respeito da polêmica que envolve o campeão do BBB 24, Davi Brito, e a sua então namorada, Mani Reggo.



Segundo ela, o grande segredo é tentar entender o que motivou toda essa confusão envolvendo o casal. "Eu acho que nesse caso em específico houve muita afobação. Muita coisa ainda que faltou ser dita, faltou ser esclarecida e eu não consigo ainda entender o que motivou esse fuxico todo, de verdade. Eu acho que a maior graça desse fuxico é a gente não saber o que de fato motivou ele", brincou.



Ela aproveitou o ensejo para comentar a respeito do déficit de leitura que há no Brasil e de que forma o trabalho dela como escritora pode contribuir para a mudança do atual cenário. "Eu não sei se eu vou conseguir mudar esse cenário, mas eu acredito que a gente precisa incentivar o livro e a leitura. A gente precisa fazer com que as pessoas descubram ou redescubram o prazer que é abrir um livro, de ler, e acho que quando você vê pessoas que parecem com você, mulheres pretas olhando outras mulheres pretas nesses espaços, elas se acreditam, se enxergam e querem também ler para se identificar, mas também pode possibilitar inclusive que outras mulheres queiram e descubram também o seu talento para escrever. Eu acredito muito no poder da identidade, da identificação e da relatividade", destacou.