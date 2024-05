Solteira, Mani Reggo volta a trabalhar na barraca de lanches; assista | A TARDE

Depois de se pronunciar nas redes sociais para colocar um ponto final no relacionamento com Davi Brito, Mani Reggo voltou a aparecer na internet nesta segunda-feira, 22. Diferente da publicação do último sábado, 20, quando estava triste e afirmou que passou a ser vista "como um produto" pelo campeão do BBB 24, a empreendedora demonstrou estar alegre e determinada a seguir em frente.

>>> Armação? Web expõe real motivo para término de Davi e Mani

>>> Davi diz que procurou Mani várias vezes e explica o "estar conhecendo"

Diretamente do bairro de Brotas, em Salvador, Mani gravou um vídeo na sua barraquinha de lanches e anunciou para o público que voltou a trabalhar. Ela não falou sobre os pedidos de Davi para que eles conversassem, publicados no Instagram dele, e nem sobre as acusações de um suposto esquema organizado pela equipe dela para prejudicar o vencedor do Big Brother Brasil.

Para começar a semana com o pé direito, ela deixou um recado para os fãs e seguidores no fim desta manhã: "Oi, gente! Bom dia. Iniciando mais uma semana de trabalho nesse Local que me enche de alegria. Uma semana abençoada a todos, fiquem com Deus".

Devido ao sucesso do ex-companheiro no programa de TV, a rotina de Mani Reggo havia sido mudada. Com a agenda lotada de entrevistas e algumas publicidades para gravar, a assistente social de formação acabou viajando para alguns locais do Brasil durante a reta final do reality show.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais