"Cara comum", deboche vira título do documentário de Davi; saiba | A TARDE

Campeão do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito ganhará um documentário no Globo Play, que já tem nome: Davi - Um Cara Comum da Bahia. O nome faz alusão a uma frase do cantor Rodriguinho, também participante do reality, que afirmou não ver nada demais no baiano e minimizou as suas chances de vencer o programa.

Ainda no início do BBB, o cantor paulista disse não achar o baiano mais forte que ninguém e, a depender do adversário, ele poderia ser eliminado. Em continuidade, o pagodeiro proferiu a frase que dará nome ao documentário.

"Dependendo de com quem ele for, ele vai embora, sim. Eu não acho ele mais forte do que ninguém aqui. O Davi não tem nada demais. É só um cara comum da Bahia", disse Rodriguinho.

Ao Jornal O Globo, o ex-motorista de aplicativo comentou como se sente ao gravar o documentário. Durante a fala, Davi afirmou que está sendo investigado e que o documentário é muito importante para a sua vida, contando da sua trajetória durante do reality e após vencê-lo.

"Uma pessoa está investigando a minha vida! Isso para mim é muito importante, porque vai ser publicado em uma plataforma", disse o baiano, que continuou: "Como é um documentário, é legal ela me acompanhar para que outras pessoas possam ver e saber um pouco da minha trajetória no Big Brother e após o Big Brother. Isso vai ser muito interessante", afirmou o baiano.

Além dos seus dias no BBB, o documentário também explora a sua infância, vivida no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Assim, mostrará o "antes e depois" da fama proporcionada pelo reality. A produção vai estrear em 8 de maio no streaming da Globo.