Irmã de Davi confirma conversa entre ele e Mani, mas dá outra versão | A TARDE

Raquel Brito, irmã de Davi, esclareceu todos esses boatos envolvendo uma possível discussão no hotel entre Mani Reggo e o atual campeão do BB24. Em entrevista ao Gshow, ela confirmo que teve uma conversa entre eles, mas deu outra versão.

Rumores apontavam que o campeão do reality estaria chateado com a baiana por saber que ela estava aproveitando a nova fama. A irmã diz que isso não é verdade

"Não houve discussão, ou quebra-pau, como as pessoas estão falando. Não. Houve, sim, uma conversa, mas não teve nada disso, sabe? Davi só perguntou porque para ele foi uma surpresa. Alguém que não tirava foto com ele, era uma dificuldade, não queria aparecer de jeito nenhum [...] ela não se interessava em fazer. E agora, depois que ele entra, depois de determinado tempo, ela já é famosa. Ela tira foto, ela grava vídeo... Ele teve essa curiosidade e perguntou a ela, mas não foi com aqueles termos de 'você quer crescer em cima da minha imagem'", disse.

Ainda segundo ela, "aqui com a gente, em família, ele não é esse Davi. As pessoas estão botando ele como monstro, mas não é. Entende? Então fiquei até surpresa por vazar palavras que não foram ditas dentro do quarto", completou ela.