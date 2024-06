Fiuk abre o jogo sobre sua sexualidade: “Eu preciso admitir” | A TARDE

Os burburinhos sobre a sexualidade de Fiuk, 33 anos, foram silenciados neste sábado (25), após o cantor usar as redes sociais para abrir o jogo para afirmar ser heterossexual. Tudo teve início após a participação do artista no podcast Surubaum, na ocasião, o filho de Fábio Júnior admitiu já ter participado de um troca-troca com amigos.

A revelação de Fiuk ‘causou’ na internet, gerando especulação em torno da sexualidade do cantor. Para pôr fim no bafafá, o artista deixou bem claro ser heterossexual.

“Eu preciso esclarecer uma coisa séria aqui. Eu acordei e vi uma fofoca, preciso falar uma coisa pras pessoas que me seguem (…) Eu preciso admitir uma coisa pra vocês que eu nunca admiti, preciso falar sério uma coisa e eu vou falar agora”, iniciou o cantor com suspense.

Para acabar de vez com as esperanças de quem chegou a acreditar que o artista poderia ser homossexual ou bissexual, o cantor brincou ao pedir desculpas por decepcionar o público. “Desculpa decepcionar vocês, eu sei que tô decepcionando vocês, mas eu sou heterossexual”, completou Fiuk.

