Flora Matos acusa Beyoncé, Cardi B e Rihanna de plágio | A TARDE

Após cravar briga com Luísa Sonza nas redes sociais, a rapper Flora Matos voltou a dar declarações polêmicas, que envolvem até acusações contra artistas gringas. Desta vez, a brasileira está acusando Beyoncé, Rihanna e a rapper Cardi B, de plagiarem seus trabalhos musicais.

“Você aí que roubou meu flow, é bom você orar bastante mesmo. (...) Cardi B, Beyoncé, Rihanna, experimentem criar algo sozinhas”, disparou a rapper, em desabafo publicado nos Stories.

A suposta acusação de plágio aconteceu após o último lançamento de Beyoncé, o álbum country 'Cowboy Carter'. Internautas e a rapper compararam o flow da canção 'BODYGUARD', da americana, com seu hit 'Piloto', que já acumula 80 milhões de streams no Spotify.



Por conta disso, Flora repostou nos Stories uma publicação feita por uma fã, que faz a comparação entre as canções, e ainda adicionou a música “Negro drama”, do Racionais MC’s, justo no trecho que diz: “Inacreditável, mas seu filho me imita”.

"Venho sendo roubada a pelo menos 15 anos. Meus dados são transferidos pra algum lugar onde eles aproveitam tudo e transformam em produtos, marcas caras, apenas. Todas as ideias legais que tenho, viram produtos antes mesmo que eu conclua e faça o registro de patente”, desabafou Flora, em texto publicado nos Stories.