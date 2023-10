Gabriel Diniz terá novo CD lançado por meio de inteligência artificial | A TARDE

Um novo CD do cantor Gabriel Diniz vai ser lançado no dia 18 de outubro, segundo anunciou o pai do artista, Cizinato Diniz. A obra será desenvolvida com o uso de inteligência artificial para reproduzir a voz do cantor, que faleceu em 2019, aos 28 anos, vítima de um acidente de avião em Sergipe, após um show em Feira de Santana, na Bahia.

O CD intitulado "Não é, Mas Poderia Ser" será lançado no canal oficial do cantor no YouTube e no perfil dele na plataforma Sua Música. O nome é uma referência ao uso da inteligência artificial e ao hit "Jennifer", que estourou no Brasil na voz de GD.



“O Gabriel foi um gigante pioneiro ousado quanto à concretização de várias ideias e muitos projetos inovadores! Agora, com o avanço da Inteligência Artificial, não poderia ser diferente! ‘Simmm’!”, escreveu Cizinato em suas redes sociais.

O assunto é polêmico no meio artístico mundial, onde muitos artistas já afirmaram não quererem que sua voz ou imagem sejam reproduzidas por inteligência artificial após sua morte.



Nascido no Mato Grosso, mas radicado em João Pessoa, Gabriel Diniz é lembrado até hoje por sua irreverência em cima dos palcos e ousadia nas produções musicais. Além de "Jennifer", GD foi o dono de sucessos como "Teus Olhos", "Paraquedas", "Pouca Roupa", "Cara de Preocupação", entre outros.