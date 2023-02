Gabriela Prioli revela que foi abusada aos 7 anos: "memória incômoda"

A apresentadora e advogada Gabriela Prioli revelou que sofreu um abuso sexual aos 7 anos. Ela contou que foi vítima de um adolescente que frequentava a casa da família.

Prioli contou que demorou anos para falar sobre o assunto e está na fase de "fazer as pazes" com o trauma. Durante participação no 'Saia Justa', ela afirmou que achava que era brincadeira.

"Ele era mais velho que eu, e tocava minhas partes íntimas. Não contei para ninguém na época, achava que era uma brincadeira. Só comecei a ver que havia um problema quando percebi que essa era uma memória que me causava muito incômodo", disse.

Ela contou ainda que o episódio a fez sentir que tinha menos valor que outras pessoas. "Você não entende direito o que aconteceu e em alguma medida pensa que, por não ter contado para ninguém, ou resistido com firmeza, a culpa é sua. Mas não é, você era uma criança. É um assunto que eu ainda trabalho em terapia e tem que trabalhar mesmo. Estou fazendo as pazes com as minhas dores".

Ela, que em dezembro deu à luz à Ava, fruto do relacionamento com o DJ Thiago Mansur, afirmou que viveu alguns relacionamentos tóxicos antes e foi agredida psicologicamente por vários parceiros.

"Ao final da faculdade, tive um parceiro muito inseguro, que se ressentia das minhas conquistas, me diminuía. O problema não foram as ofensas, mas eu ter acreditado nelas, sabe? Quando ele me rotulou de uma maneira pejorativa e eu introjetei isso, foi o meu 'ladeira abaixo'. (...) Nunca fui agredida fisicamente, mas psicologicamente. Vivia tensão e medo permanentes".

Ela afirmou que, diferente dos outros, Thiago é carinhoso e foi fundamental no processo da gravidez e durante o pós-parto, quando se sentiu insegura.

"Estava me achando horrível, e não sabia se voltaria a ser quem era, a mulher que conhecia. Eu disse: 'Preciso que você me olhe, porque tenho medo de não voltar a ser a mulher que você conheceu, fisicamente falando'. Ele falou: 'Amor, sua barriga é linda. Posso beijá-la? Foi por onde você trouxe a nossa filha, e sou muito grato por isso'".