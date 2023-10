Gisele Bündchen abre o jogo sobre fim do casamento com Tom Brady

A modelo brasileira Gisele Bündchen falou sobre seu casamento com Tom Brady no programa News Sunday Morning, exibido pela CBS. O programa só deve ir ao ar neste domingo, 24, mas segundo o TMZ, na conversa, ela diz que que apenas sobreviveu durante o matrimônio de 13 anos com a lenda da NFL.

“Eu olho para a minha vida e não a faria de outra maneira. Se eles disserem: 'Você pode mudar alguma coisa em sua vida? ' Eu não mudaria absolutamente nada. Meus pais foram casados por 50 anos, e eu também queria que isso acontecesse. Mas eu acho que você tem que apenas aceitar que às vezes o jeito que você era nos seus 20 e poucos anos, às vezes você cresce junto, às vezes você cresce separado”, contou ela.

"Ele é o pai dos meus filhos. Então eu sempre desejo o melhor a ele. Estou muito grata por ele ter me dado filhos maravilhosos. E acho que quando uma porta se fecha, outras portas se abrem”, finalizou.

Bündchen afirmou que após a separação sofreu com crises de ansiedade e ataques de pânico. Ela ainda revelou que teve alguns pensamentos autodestrutivos e que pensou, "por um segundo", em tirar a própria vida.

"Sabe quando você não consegue respirar mesmo com as janelas abertas? Você fica tipo, eu não quero viver assim, entende o que quero dizer?... Tem sido muito difícil para minha família. Tem sido muito, em todas as áreas da minha vida", disse.