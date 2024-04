Gisele Bündchen confirma que está namorando: "honesto e transparente" | A TARDE

A modelo Gisele Bündchen revelou que está com um novo amor. Sem detalhes sobre quem é a pessoa que fez o seu coração bater mais forte, a supermodelo afirmou que, acima de tudo, está feliz.

"Esta é a primeira vez que vejo alguém que era meu amigo", disse ela, em entrevista ao The New York Times. "É muito diferente. É muito honesto e muito transparente", completou.

A informação sobre o recente relacionamento surge após os boatos sobre a brasileira ter sido vista em diversos encontros românticos com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Questionada sobre o treinador, Gisele comentou não ter interesse em falar sobre o assunto. “Eu realmente não quero que minha vida vire um tabloide”, afirmou.

“Isso é algo que acontece com muitas mulheres, apontadas como culpadas quando tomam coragem de deixar uma relação tóxica e ainda são taxadas como infiéis. Elas precisam lidar com suas comunidades, com suas famílias. No meu caso, isso se amplifica”, acrescentou.

A modelo rompeu o seu relacionamento com Tom Brady, em outubro de 2022. desde então, Gisele seguiu discreta sobre os seus possíveis romances. Enquanto Tom já foi flagrado com outras mulheres.