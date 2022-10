Gisele Bündchen e Tom Brady anunciam fim do casamento

Depois de 13 anos, chegou ao fim o casamento entre o jogador de futebol americano Tom Brady e a modelo Gisele Bündchen. O casal usou o Instagram nesta sexta-feira, 28, para anunciar o fim do relacionamento.

“Nos últimos dias, minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegamos a essa decisão amigavelmente e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Somos abençoados com crianças lindas e maravilhosas que continuarão a ser o centro do nosso mundo em todos os sentidos”, iniciou o jogador.

Brady ainda aproveitou para disser que os dois continuarão juntos na criação dos filhos do casal e pediram respeito pelo momento.

“Continuaremos a trabalhar juntos como pais para sempre garantir que eles recebam o amor e a atenção que merecem. Chegamos a essa decisão de terminar nosso casamento depois de muita consideração. Fazer isso é, obviamente, doloroso e difícil, como é para muitas pessoas que passam pela mesma coisa todos os dias ao redor do mundo. No entanto, desejamos apenas o melhor um para o outro enquanto buscamos novos capítulos em nossas vidas que ainda não foram escritos. E pedimos gentilmente privacidade e respeito enquanto navegamos no que está por vir nos próximos dias e semanas”, concluiu.

A modelo brasileira confirmou a informação e os dizeres de seu agora ex-companheiro também através de sua conta no instagram.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seha respeitada durante esse período sensível. Obrigada!”, escreveu em sua publicação em duas versões: inglês e português.