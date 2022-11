Gisele Bündchen estaria namorando professor de jiu-jitsu, diz site

Pouco mais de duas semanas após a separação do jogador de futebol americano Tom Brady, com quem foi casada por 13 anos, a modelo Gisele Bündchen parece já ter um novo amor, o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, também brasileiro. A informação foi publicada pelo site Purepeople, que faz a cobertura do mundo das celebridades nos Estados Unidos. O romance é discreto, mas teria sido confirmado por amigos em comum.

Valente tem 34 anos, oito a menos do que Gisele, e mantém uma academia com outros dois irmãos, em Miami. Os dois já foram clicados num ensaio para a revista norte-americana Dust Magazine. Ele é amigo de famosos como Malvino Salvador e Kyra Gracie e namorou em 2004 a musa fitness Carol Buffara.

Segundo apuração da publicação americana, os dois teriam se conhecido quando ela se mudou para a Flórida com o ex-marido. O principal motivo para o fim do casamento foi a decisão de Brady de retornar para mais uma temporada da liga de futebol americana. Em fevereiro, ele tinha anunciado a aposentadoria do esporte.

A modelo chegou a publicar uma aula com Valente, na sua conta no Instagram. "Obrigada Valente brothers por serem professores incríveis e por tornarem o treinamento tão divertido. Estou animada para continuar melhorando", escreveu.