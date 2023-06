Gkay anuncia 'cotas raciais' na Farofa e apaga postagem após críticas

A influenciadora e empresária, Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, causou polêmica nas redes sociais ao anunciar que a Farofa, evento idealizado por ela, vai ter "cotas raciais" para garantir que 50% do público seja de pessoas negras. A iniciativa foi criticada nas redes sociais.

"Gkay meteu cota racial na lista de convidados de uma festa de aniversário. Ainda que a intenção seja boa, é preciso dizer: é impossível ter amizade com pessoas pretas, transexuais… a ponto de precisar tornar isso uma obrigação?", disse um dos internautas.

"Tudo por um like! É impressionante onde chegamos", disse uma seguidora.

"Como tá em alta esse assunto ontem e hoje, queria saber de vocês o que é pior: avisar que vai chamar negros pra uma festa; 4 anos pra conseguir achar 50% de negros pra festa; contratar alguém pra arrumar negros pra festa; Gkay", escreveu outro.

Gkay ainda divulgou a realização de uma live para falar sobre a adoção da política, que vai acontecer nesta quinta-feira, 8, junto ao ativista e Antonio Isuperio, que foi definido como "novo curador de diversiodade da Farofa". No entanto, após as críticas, a publicação foi retirada do perfil.