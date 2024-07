Glenda Kozlowski se posiciona após demissão de Zeca Camargo da Band

Glenda Kozlowski e Zeca Camargo - Foto: Reprodução

No final da tarde desta sexta-feira, 21, Glenda Kozlowski se pronunciou sobre a demissão Zeca Camargo, jornalista e apresentador, da Band TV. Eles comandavam juntos a atração ‘Melhor Da Noite‘ na emissora paulista. Após o comunicador fazer sua primeira declaração sobre o desligamento, Kozlowski correu para os comentários da postagem e falou sobre a parceria deles no canal da família Saad.

Glenda fez elogios ao parceiro de programa

Como o Área Vip te informou, Zeca Camargo se pronunciou sobre sua demissão da Band TV. O comunicador desabafou no momento exato que soube da notícia, agradeceu a equipe, empresa televisiva e sua, agora, ex-dupla.



“Acabo de saber que eu não vou seguir no programa. Queria agradecer toda essa equipe incrível do ‘Melhor da Noite’, à generosidade da Bandeirantes, à Glenda e a vocês, sobretudo, que me acompanharam esse tempo todo, sempre com alegria, inspiração e renovação. Muito obrigado, Band. Muito obrigado, Melhor da Noite. Muito obrigado, Glendinha. A gente se vê em uma outra empreitada! Já estou tendo uma ideia aqui, e eu conto pra vocês antes de tudo”, disse Zeca no vídeo publicado no Instagram.

A demissão



Vale ressaltar que foi o jornalista Flávio Ricco, do R7, que noticiou com exclusividade que Zeca Camargo, depois de quatro anos, não teve seu contrato renovado e está de saída da Band TV. O colunista de televisão informou também que a partir desta sexta-feira, ele já não apresenta mais a atração “Melhor da Noite”, que dividia com Glenda Kozlowski.

Flávio ainda contou que o desligamento de Zeca Camargo, no entanto, não significa um movimento de portas fechadas na Band. O motivo? Pelo fato dele estar sempre ligado em vários projetos, em especial de viagens, poderá rolar um trabalho por obra, que quando o artista só recebe enquanto a atração estiver no ar.