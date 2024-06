Glória Pires beija a filha e é criticada por internautas; veja

Atriz foi detonada nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Glória Pires virou alvo de críticas nas redes sociais após um vídeo dela dando selinhos em uma das filhas viralizar na web nesta quinta-feira, 13. Na gravação, a atriz de 60 anos aparece abraçada com a filha Ana Morais, de 24.

Assista ao vídeo:

Eu to há meia hora exatamente assim 😧 em estado de completo horror com esse video da gloria pires beijando a filha pic.twitter.com/qGVD6zoM8E — DIVA (departamento de investigação da vida alheia (@mundinhomajubr) June 13, 2024

Após a repercussão, os internautas relembraram que não é a primeira vez que Glória dá selinho nas filhas. Isso porque ela já apareceu em outros momentos dando beijos em Cleo e em Antonia Morais, que mudou seu nome artístico para Anttónia. No ano passado, a atriz rebateu críticas pelo gesto com Cleo.



“Faço isso desde que meus filhos eram bebês. É assim: quem gosta, beija. Quem não gosta, não beija. Meus filhos não são obrigados a aceitar. Bento [o caçula], por exemplo, quando fez 17 anos falou: ‘Mãe, não quero mais que você me beije na boca’. Disse: ‘ok’”, disse ela ao jornal Extra.

Na ocasião, Glória pontuou que a maldade está nos olhos de quem vê e que não sabe se essa repercussão é de pessoas radicais. “Mas acho que é uma opinião de quem não tem com quem dividir carinho. A própria estrutura delas é muito cruel no sentido de que o tempo todo as pessoas querem engajamento, seja pelo escândalo, tragédia ou desgraça”, completou.

Confira a reação dos internautas:

Aí gente independente de ser gloria Pires ou outra pessoa... acho muito estranho esse negócio de beijar filho na boca... meu Deus gente ... beijo é muito íntimo.... e ainda mais entre pais???. Ah eu já vi outros pais fazendo isso ... e sempre achei muito estranho — Nbp (@NPetroccino) June 13, 2024

por favor galera vamos estar evitando postar esse video da gloria pires 🤢 — gabrielly (@fromvilavelha) June 13, 2024

perturbada com o vídeo da gloria pires beijando a filha — evy (@gravevys) June 13, 2024

Não quero mais vê o vídeo da Gloria Pires beijando a filha daquele jeito. Por favor !! — Fernanda (@fernandaramalho) June 13, 2024

