Gracyanne Barbosa chora em live e fala sobre distanciamento | A TARDE

Gracyanne Barbosa abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram para responder dúvidas dos fãs sobre o fim de seu casamento com Belo. A musa fitness chorou ao falar sobre o ex e se indignou com os ataques ao personal Gilson de Oliveira.

Ao Globo, Gracyanne Barbosa confirmou nesta quarta-feira, 24, que vai deixar a casa que dividia com o cantor. Ela vai para São Paulo e a família vai para um apartamento que ela comprou para a mãe.

Nos stories, a influencer diz que o fim pelo fim do casamento de 12 anos com Belo não era esperado e não se arrepende. No entanto, ela contou que se arrepende de não ter tentado fazer o relacionamento dar certo.

"Eu me arrependo de, nos momentos em que eu me senti de lado, me senti não sendo vista, de não ter falado. E sabe por que eu não falava? Por que o meu orgulho é muito grande", disse.

A musa fitness disse ainda que se arrepende de não ter procurado uma terapia e não ter conversado mais com Belo sobre a relação.

"Nós estávamos numa crise, na prática completamente separados", disse. "A gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faríamos". Segundo Gracyanne, os dois queriam evitar a imprensa porque "tinha muita coisa legal na vida profissional, e isso ia atrapalhar bastante".

No vídeo, Gracyanne fala em tom mais exaltado para responder aos memes e ataques sobre Gilson de Oliveira.

"Ele nunca foi meu personal, poderia acontecer em qualquer outro ambiente e, principalmente, respeitem os profissionais de educação física", diz ela, ressaltando: "Não misturem as coisas só para ficar engraçado".