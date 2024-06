Gracyanne chora ao falar de Belo e se declara: "amor da minha vida" | A TARDE

Modelo e musa fitness, Gracyanne Barbosa se emocionou ao falar sobre Belo durante as gravações do 'Sabadou', do SBT.

Ela contou que o músico teve grande importância em sua educação sentimental e disse que, independente de separação, o cantor sempre vai ser o amor da sua vida.

"Independente de estarmos juntos ou separados, sempre vai ser o amor da minha vida. É uma pessoa que admiro muito, que mudou a minha vida de todas as formas, me ensinou a importância do amor. Não só com ele, mas com as pessoas que vivem ao redor", disse ela.

Gracyanne comentou ainda sobre a possibilidade de reconciliação, como já ventilado algumas vezes.

"A partir do momento que cai na imprensa, surgem tantas mentiras, fica mais difícil de lidar. Por mais que surjam coisas que você sabe que são falsas… É tão pesado, você se sente exposta, tem que dar satisfação", disse ela.

"Muitas vezes dou uma declaração, e ela é colocada completamente diferente do que eu disse. Esquecem que somos seres humanos, que machuca".

A previsão é que o programa seja exibido neste sábado, 1º.

