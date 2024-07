Gracyanne e Belo voltam a ter relações sexuais, diz site

- Foto: Divulgação / Reprodução Redes Sociais

Gracyanne Barbosa e Belo voltaram a morar juntos após a separação, segundo fontes do portal LeoDias. De acordo com o site, os dois estão vivendo em paz e harmonia após um longo período de conversa, mas ainda não reataram o casamento.

Ainda de acordo com o site, os amigos do ex-casal afirmam que eles voltaram a transar e também contaram que acreditavam que a reaproximação era apenas “uma questão de tempo”.

Segundo um relato anterior da musa fitness, o relacionamento acabou por causa do distanciamento entre ela e o cantor. Além disso, ela confirmou que teve um affair com um personal trainner da academia na qual malhava. No entanto, tudo teria ocorrido após a separação do casal. Elogiada por uma seguidora, que disse admirar a influenciadora por ter assumido o erro e seguir a vida, ela disse que valoriza a verdade.

“Eu fui e sou verdade! Várias pessoas disseram que eu não precisava falar tudo, que poderia ter omitido, negado, mas para quê? Durante anos eu passei por muita coisa calada, levei culpa do que não fiz, fui ‘apedrejada’ por causa dos outros, sempre calada para poupar certas coisas, para não gerar mais confusão. Hoje, mais do que nunca, sei o peso disso”, garantiu.