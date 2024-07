Gracyanne faz homenagem ao orgulho LGBT e web reage: "Entendi nada"

- Foto: Reprodução/Instagram/@graoficial

Gracyanne Barbosa causou mais uma vez nas redes sociais. Desta vez, a musa fitness tentou comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que é celebrado nesta sexta-feira (28), com um vídeo bastante confuso, segundo os internautas.

Na gravação, a mulher (ou ex?) de Belo aparece com a roupa de academia nas cores da bandeira LGBT. Para começar, as primeiras informações são notícias sobre um assassinato causado por homofobia e logo em seguida, Gracyanne coloca o bumbum pra jogo e começa a rebolar junto com dois amigos.

Na legenda, ela escreveu: "Estamos juntos. Sou imensamente grata a todo o carinho e apoio que recebo de vocês amigos da luta! Orgulho de caminhar, e contem sempre com o meu apoio para avançarmos constantemente! No meu mundo, luto pela equidade para que todos possam ser livres, podendo desfrutar de conforto motivados por leis que avançam e protegem o amor de todos".

Entretanto, nos comentários, a galera não entendeu muito bem qual a mensagem que a musa tentou passar. "Eu não entendi foi nada. Que negocio mais nada a ver com nada. Notícias sobre assassinatos e homofobia, e do nada uma dancinha?", questionou uma internauta. "Que vídeo sem noção", afirmou outra. "É um protesto ou um deboche?", perguntou mais uma.

