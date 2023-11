Grávida, namorada de Luva de Pedreiro vai ao hospital e relata susto | A TARDE

Grávida do filho do influenciador Luva de Pedreiro, a bióloga Távila Gomes postou uma foto em um hospital de Recife com a legenda que indica que passou por um susto, nesta sexta-feira, 24.



“Dias difíceis de uma gravidez. Foi só um susto, tá tudo bem”, escreveu Távila, sem dar maiores detalhes sobre o que aconteceu. O anúncio da gravidez do filho do casal foi feito em agosto, nas redes sociais. O menino se chamará Cristiano Ronaldo.

Luva de Pedreiro, que se chama Iran Ferreira, começou há alguns o namoro com a bióloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco (EFPE), Távila Gomes. Atualmente, o casal vive em Recife.