Gretchen afirma dormir com mão dentro da cueca do marido | A TARDE

Com quatro anos de namoro com o músico Esdras de Souza, a cantora Gretchen disse ter encontrado alguém “tão grudento como ela”.



“Sabe como eu durmo? Com a mão dentro do shorts dele”, revelou durante participação no programa PocCast, disponível na internet.

Esdras de Souza tem 50 anos de idade e é o 18º marido de Gretchen, que tem 64 anos. “Se ele está perto de mim tem que estar de mãos dadas. Se ele está deitado na cama, tem que estar com a perna por cima da minha. Ele é uma pessoa muito parecida comigo e eu sou igual a ele”, continuou.