Grupo Revelação comanda evento em prol do bem no Santo Antônio | A TARDE

O Santo Antônio Além do Carmo recebe neste domingo, 7, a partir das 14h, o “Viva o Samba”. O evento beneficente será realizado na área de eventos da igreja do bairro, localizada na área do Centro Histórico da capital baiana.

“Viva o Samba” contará com apresentações do Grupo Revelação, Swing do Fora, Samba e Suor e TDN. O ingresso pode ser trocado por 1kg de alimento não perecível no dia do evento, na porta da igreja, com acesso imediato ao show.

Todo alimento arrecadado será doado ao Centro Espírita luz e Caridade, que realiza trabalhos de caridade e à pastoral da paróquia do Santo Antônio, que também ajuda a comunidade carente com doação de cestas básicas.

O evento “Viva o Samba” tem o apoio do Governo do Estado da Bahia, Bahia Sem Fome, Saltur e Pro Cultura.

SERVIÇO:

O QUE: Viva o Samba

ATRAÇÕES: Grupo Revelação, Swing do Fora, Samba e Suor e TDN

ONDE: Área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

QUANDO: domingo, 7 de abril, a partir das 14h

QUANTO: troca de alimento não-perecível, com exceção de sal

CLASSIFICAÇÃO: livre

OUTRAS INFORMAÇÕES: 7199976-6937