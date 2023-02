Gustavo é eliminado do BBB 23 com 71,78% dos votos

O cowboy Gustavo foi o sexto eliminado do Big Brother Brasil 23. Ele deixou o programa neste sábado, 25, com 71,78% dos votos. Fred Nicácio ficou com 24,37% dos votos e Domitila recebeu apenas 3,85%.

O paredão deste sábado foi formado durante a semana turbo do programa. Na quinta-feira, 23, foi realizada a prova do líder e, em seguida, Sarah Aline teve que indicar um participante à berlinda e escolheu Antônio Cara de Sapato.

Naquele mesmo dia a casa formou o paredão. Domitila foi a mais votada e Fred Nicácio foi a escolha de Antônio, que teve direito a um contra-golpe. Entretanto, MC Guimê atendeu o Big Fone, ganhou um Poder Supremo e trocou Cara de Sapato por Gustavo.

"Obrigado por tudo. Sou imensamente grato por ter conhecido vocês. Beijo para todo mundo, que Deus proteja vocês e boa sorte no game", disse Gustavo ao se despedir.

A passagem do cowboy foi marcada pelo relacionamento com Key Alves, polêmica com Cristian e pelo jogo duplo com alguns participantes. Recentemente ele, Key e Cristian foram acusados de intolerância religiosa com Nicácio.

Também no sábado, 25, o Big Fone tocou e concedeu a Sarah Aline uma imunidade no próximo paredão, formado neste domingo, 26. Ela precisou indicar um colega ao paredão e a escolha foi o Cara de Sapato, que ainda pode se livrar da berlinda durante a prova bate-volta.