Gustavo Mioto se irrita com fã inconveniente: "Pode Parar" | A TARDE

O cantor Gustavo Mioto ficou em uma ‘saia justa’ no sábado , 16, ao ter que ficar escutando uma pessoa presente em um show intimista gritar o nome de Ana Castela, sua ex-namorada. Cansado de ouvir o nome da cantora, o artista não segurou a língua e chamou a atenção do fã. "Eu já entendi a sua gracinha, já. Pode parar de gritar o nome da minha ex, por favor? A banda já achou engraçado uma vez, já foi, já. Pode curtir a festa agora", disparou Gustavo Mioto.

Ele aproveitou o momento para fazer um discurso sobre relacionamentos: "Já que a gente está adorando o assunto... Às vezes a gente tem que entender que dois caminhos não podem seguir juntos mais. A força de uma pessoa que ama a gente vê todos os dias, mas principalmente quando a pessoa diz que ama o suficiente para ver o outro ser feliz em outro lugar", desabafou.