Gusttavo Lima apalpa genitália de cantor durante show; vídeo

Durante um show em Brasília, a dupla sertaneja Jhonny e Rahony recebeu o cantor Gusttavo Lima, que se apresentou no palco. Na ocasião, a dupla foi surpreendida com uma brincadeira do artista solo.

Isso porque Gusttavo resolveu apalpar o pênis de um dos cantores, que disfarçou e riu.



A cena aconteceu no domingo, 17, mas as imagens viralizaram neste sábado, 23. Eles cantavam 'Na Hora H', de Zezé Di Camargo, quando Gusttavo agarra a região íntima do artista, que reage: "Vai subir".



Nas redes sociais, internautas reagiram ao "carinho". "Não conseguiu resistir", escreveu uma seguidora. "Que pegada kkkk", comentou o perfil da dupla.



Confira o vídeo.