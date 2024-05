Gusttavo Lima leva cavalo ao palco de show e web detona | A TARDE

No sábado, 20, durante sua apresentação no festival Buteco no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Gusttavo Lima surpreendeu os fãs ao trazer um cavalo ao palco como parte da abertura do show.

O cavalo, que faz parte do haras do artista e é da raça Friesian, atraiu a atenção tanto pela sua beleza quanto pela sua imponência. Vídeos do momento em que o animal foi conduzido pelo cantor se espalharam pelas redes sociais, gerando diferentes opiniões entre os internautas.

Enquanto alguns admiraram a beleza do cavalo, a maioria expressou preocupação com seu possível estresse devido ao barulho dos equipamentos eletrônicos e à agitação da multidão.

A raça Friesian, também conhecida como cavalo frísio, se destaca por sua postura imponente e pela crina longa e sedosa. Esses cavalos, inteligentes e dóceis, são frequentemente utilizados em atividades como adestramento clássico, espetáculos circenses e equitação. No Brasil, um exemplar adulto pode alcançar o valor de até R$ 500 mil.

