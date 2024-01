Hacker invade Instragram de Rafa Kalimann e divulga fotos íntimas | A TARDE

A influenciadora digital Rafa Kalimann está passando por um momento de muita preocupação após ter sua conta no Instagram hackeada na manhã deste domingo, 31.

O invasor do perfil chegou a publicar mensagens com ameaças e também 'vazou' uma foto íntima da artista nos stories da apresentadora. Já as fotos do feed feed foram arquivadas.

"Eu avisei mil vezes, Rafa Kaliman. Não me ouviu, não quis me dar o que eu queria. Agora, você não tem nada, Rafa Kalimann", escreveu o responsável pelo crime.

Através do X, antigo Twitter, a influenciadora contou que foi hackeada e disse já estar tomando as devidas providências para recuperar a conta, mas clamou que a mesma não fosse denunciada, para que não corresse o risco dela ser deletada.

Cerca de meia hora depois dos ataques, Rafa Kalimann conseguiu recuperar a conta e agradeceu a ajuda dos fãs e seguidores.

Hackearam meu Instagram, apagaram tudo

Já to cuidando com a minha equipe e já acionamos todas as pessoas possíveis

POR FAVOR NÃO DENUNCIEM LÁ, a chance de eu recuperar a conta é imensa, se for denunciada posso perder 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) December 31, 2023